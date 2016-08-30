شاهد: كيف تتخلص من الهلع وتنعم بالسلام النفسي؟

قال الاستشاري النفسي، تامر جمال، إن الهلع أعلى درجات الخوف التي يمكن أن يتصورها الإنسان "أشبه بالزلزال أو الهزة العنيفة"، وبالتالي فعندما يرتفع إلى هذا الحد فإنه يتمكن من جسم الإنسان وتبدأ الأعراض في الظهور فجأة، والعلاج البسيط يكمن في طمأنة الإنسان وتهدئته، لافتاً إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالهلع.

وأضاف خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن أعراض الهلع العصابي أو نوبة الهلع أشبه بالذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية ولكن ما يميزها أنها تأتي فجأة وبدون مقدمات ومدتها تتراوح ما بين دقيقتين و15 دقيقة ثم تنتهي، والأكثر عرضة للهلع هم الأشخاص شديدو الحساسية والأشخاص بالغو الدقة.

وأشار الاستشاري النفسي إلى أن أعراض نوبة الهلع والتي تتمثل في زيادة عدد ضربات القلب بشكل ملحوظ، نهجان وصعوبة التنفس، التنميل والوخز في الصدر والأطراف، التعرق الشديد، الغثيان والدوار، اضطرابات في المعدة، وفي الغالب تحدث أثناء الليل وفي العطلات والإجازات حيث إحساس المريض بأنه ليس هناك أحد ليساعده، فتتصاعد الأعراض سريعاً مع إحساسه بالانطواء والعزلة.

وأوضح أن المريض بمجرد أن يجد أحداً بجانبه وحتى أثناء توجهه للمستشفى تبدأ الأعراض في الزوال نهائياً لإحساسه بالطمأنينة ممن حوله وحينما يعرض نفسه على أطباء القلب والصدر وتكشف الفحوص أنه سليم جسدياً وأن ما حدث كانت أعراض لمرض نفسي هو الهلع العصابي، ونوبات الهلع تصيب الفرد على فترات متباعدة كل 5 أشهر مثلاُ تبعاً لضغوط الحياة، بينما إذا تكررت شهرياً فهذا يعتبر اضطراباً.

وحذر الأخصائي النفسي من الاستهتار بمن يتعرضون لنوبة الهلع على اعتبار أنه نوع من الدلع أو ضعف إيمان، لأن ذلك يؤذي المريض لكن يمكن تذكيره بالإيمان والعمل الصالح حتى يتجنب فكرة الهلع من الموت مثلاً، فجميعنا يخاف الموت لكن ليس لدرجة الهلع، جميعنا يخاف من النار لكن ليس لدرجة الهلع، فالهلع خوف غير طبيعي بالمرة.

وأكد أن الطمأنة والتهدئة والتفهم هي المحرك الأساسي لانخفاض أعراض الهلع، وعلى المحيطين بالمريض أن ينصحوه بالتوجه للطبيب النفسي، كما أن هناك أعراضاً مشتركة مع القلق والهيستيريا وهنا الطبيب وحده قادر على تشخيص الحالة من خلال تجميع الأعراض ونسب تكرارها وغير ذلك، لافتاً إلى أن الطبيب النفسي هو "صديق بالأجر".

وشدد الاستشاري النفسي على ضرورة ما أسماه بـ"الصيانة النفسية" بصورة دورية للفريق النفسي المنقذ في مناطق الحروب والأزمات فهم عرضة لاضطرابات ما بعد الصدمات، كما أنه لابد من وجود استشاري نفسي للصحفيين والإعلاميين المتعاملين مع الأحداث المؤلمة حيث ضغوط العمل التي تجبرهم على عدم التعبير عن انفعالاتهم والمحافظة على ثباتهم الانفعالي فالتراكم يسبب مشكلات نفسية كبيرة.