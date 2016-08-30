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شاهد: صاحب مطعم فرنسي يرفض خدمة مُسلمتيْن مُحجّبتيْن

30/8/2016

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع مصور لمشادة بين اثنتين من النساء المحجبات وصاحب مطعم فرنسي رفض تقديم الخدمة لهما وطلب منهما مغادرة المكان قائلاً "كل المسلمين إرهابيون".

ووفقاً لموقع Lex Press، وقناة Le Parisien، فإن صاحب مطعم سين سان دوني في باريس رفض بوضوح تقديم خدمة لسيدتين محجبتين، طالباً منهما مغادرة المكان قائلاً: "الإرهابيون مسلمون وجميع المسلمين إرهابيون" مما دفع إحداهما لنعته بالعنصرية وتهديده بإبلاغ الشرطة.

وعاد هذا الفيديو ليؤجج حالة الغضب مجدداً في فرنسا مع دعوات الاحتجاج التي تصاعدت منذ قرار حظر البوركيني، وحاول الرجل فيما بعد تبرير سلوكه العنصري بعدم قدرته على ضبط النفس! واعتذر لأشخاص تجمعوا خارج المطعم في اليوم التالي.

 

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