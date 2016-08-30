البث الحي
منوعات

شاهد: اكتشاف شعب مرجانية هائلة خلف الحاجز العظيم بأستراليا

30/8/2016

أعلن علماء في مدينة سيدني الأسترالية، الثلاثاء، عن اكتشاف شعب مرجانية هائلة خلف الحاجز المرجاني العظيم بفضل بيانات أولية جمعتها البحرية الأسترالية واستعان بها العلماء.

وقال روبن بيمان، البروفسور بجامعة جيمس كوك، والذي قاد عملية البحث التي أسفرت عن هذا الاكتشاف "إننا كنا نعلم منذ عقود وجود هذه الأشكال الجيولوجية وراء الحاجز المرجاني العظيم الشمالي، ولكن لم تكن لدينا أبدا معلومات تفصيلية عنه ".

وأضاف أنهم لم يكن لديهم علم بشكل الشعب المرجانية المكتشفة أو ضخامة حجمها، وأوضح أن ما وجدوه في العمق خلف الحاجز المرجاني العظيم كان مفاجأة مدهشة، حيث اكتشفوا في الجزء العميق من قاع البحر شعبا مرجانية متداخلة مع بعضها بشكل غريب , وقال"الهيكل الجيولوجي استولى على أذهاننا".

ووصف الشعب المرجانية بأنها مروج شاسعة من الطحالب الخضراء تغطي قاع البحر بين الشعب المرجانية، وتكونت على مدى ما يزيد على 10 آلاف عام كرواسب للأحجار الجيرية الصغيرة أو كربونات الكالسيوم، ومن رقائق الكربون التي تموت ثم تتراكم لتشكل مجموعة من التلال شبه الحجرية.

وتوجد هذه المكونات على عمق يتراوح بين 20 إلى 40 متراً، وهو ارتفاع يزيد في العمق عن أماكن الشعب المرجانية المتعارف عليها، وذكر بيمان أنه إذا مارست رياضة الغوص فلن تعلم مدى عمق هذه الشعب أو مدى حجمها لأنك لن تغطس في معظم الوقت تحت مستوى 20 متراً.

وأوضح قائلاً "أعدنا معالجة المعلومات بمساعدة البحرية الأسترالية التي أجرت الدراسة حول قاع البحر باستخدام تقنية  "الليدر" وهى تقنية متطورة للاستشعار عن بعد، وهذه التقنية تعد أسلوباً للفحص باستخدام تكنولوجيا ترسم بدقة أي سطح.

وفحص الفريق بقيادة بيمان مساحة تزيد على 6000 كيلومتر من الشعب المرجانية المكتشفة، والتي تفوق بمقدار 3 أمثال التقدير السابق لها، حيث تمتد من مضيق توريس الكائن بين أستراليا وغينيا الجديدة حتى بلدة بورت دوغلاس بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقال بيمان إن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام الكثير من الأفكار للأبحاث العلمية، من بينها أبحاث تتعلق بالحياة البحرية داخل وحول  تشكيلات الصخور الكربونية.

 

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)