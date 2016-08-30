شاهد.. أولاند: أتفهّم التدخل التركي في سوريا

قال الرئيس الفرنسي، فرانسو أولاند، إنه يتفهم التدخل التركي في سوريا كنتيجة للعمليات العسكرية والتفجيرات التي شهدتها الأراضي التركية مؤخراً، ودفاعاً عن مصالحها ضد تنظيم الدولة.

وتابع: "لكن تركيا تقوم أيضاً بعمليات ضد الأكراد الذين يواجهون تنظيم الدولة أيضاً بدعم من التحالف الدولي، وهذه التداخلات الدولية المتعارضة نسبياً قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخطيرة على المستوى الدولي".

وأضاف خلال خطابه السنوي أمام سفراء فرنسا في الخارج، الثلاثاء، أنه آن الأوان لوقف الحرب في سوريا والعودة للمفاوضات والحلول السلمية والسياسية، واعتماد مجلس سياسي انتقالي انطلاقاً من الشراكة بين النظام والمعارضة.

وأكد أولاند على أن سوريا تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة وأنها بحاجة لسلسة مفاوضات سلمية دعا إليها في أكتوبر المقبل، مشدداً على ضرورة التحرك لاستصدار قرار أممي ضد استخدام الأسلحة المحظورة دولياً في سوريا.

وأوضح أن العالم يعيش وضعاً خاصاً نتيجة الحرب على الإرهاب الذي دفع بفرنسا وشركاءها للتدخل في مالي ودول الساحل والصحراء لضرب تنظيم الدولة، لافتاً إلى الاهتمام بأمن أوربا من أجل التصدي للأزمات خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين.

وأشار أولاند إلى أهمية تأمين حدود فرنسا مع بقية الدول الأوربية وتوقيف الهجرة التي تهدد استقرار البلاد، معلناً في الوقت ذاته تمسكه بسياسة الانفتاح والتضامن والديموقراطية.