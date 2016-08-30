تركيا تطالب أمريكا الوفاء بسحب القوات الكردية غربي الفرات

دبابات تابعة للجيش التركي على الحدود السورية التركية ـ رويترز

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إنها "تتنظر من الولايات المتحدة الإسراع في الوفاء بتعهداتها المقدّمة لها بخصوص عدم بقاء أي عنصر من المقاتلين الأكراد غربي نهر الفرات عقب الانتهاء من إخراج عناصر تنظيم الدولة من مدينة منبج بريف حلب".

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، طانجو بيلغيتش إنّ "الهدف من درع الفرات واضح وصريح، وأن العملية تسير ضمن إطار القوانين الدولية التي تمنح لتركيا حق الدفاع عن سيادتها، مع مراعاة احترام وحدة الأراضي السورية"، مبيناً أنّ العملية ستستمر إلى أن يتم دحر كافة المنظمات الإرهابية، التي تشكل تهديداً لأمن المواطنين الأتراك من شمالي سوريا.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بما وصفتها بـالتهدئة بين الجيش التركي وجماعات مناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن واشنطن تواصل تشجيع مثل هذه الخطوة بهدف منع أي مواجهات بين الأطراف التي تحارب تنظيم الدولة.

من جهتها رفضت أنقرة الانتقادات التي وجهتها واشنطن إليها على خلفية استهداف الجيش التركي مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا.

وأكدت الخارجية التركية أن العملية العسكرية شمالي سوريا ستتواصل إلى حين القضاء على كل خطر يهدد الأمن التركي.

وأضافت أنقرة أنها تنتظر من الجانب الأمريكي الوفاء بتعهداته حيال انسحاب جميع القوات الكردية من مناطق غربي نهر الفرات.

في سياق متصل، نفى مصدر عسكري تركي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش التركي والقوات الكردية في سوريا.