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بالصور: زيمبابوي تنزع قرون وحيد القرن لمنع الصيد

30/8/2016

زيمبابوي تنزع قرون وحيد القرن لمنع الصيد ـ رويترز

قالت منظمة معنية بالحفاظ على الحياة البرية إن زيمبابوي تعتزم نزع قرون قطيعها من حيوان وحيد القرن البالغ عدده 700 رأس للحد من عمليات الصيد غير المشروع بعد مقتل 50 حيوانا بطريقة غير مشروعة العام الماضي.

ويعتبر قرن وحيد القرن ذا قيمة كبيرة في آسيا حيث يستخدم في الطب التقليدي وأدى تزايد الطلب عليه إلى مزيد من عمليات الصيد غير المشروع.

وقالت ليزا مارابيني مدير العمليات بمنظمة أوير تراست زيمبابوي إن المنظمة واحدة من بين منظمتين تقومان بمساعدة هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي على نزع قرون وحيد القرن.

وأضافت مارابيني "نود توجيه رسالة للصيادين غير الشرعيين بأنهم لن يجنوا الكثير إذا جاءوا إلى زيمبابوي، سياسة المتنزه هي نزع قرون جميع حيوانات وحيد القرن."

وقالت مارابيني إن تكلفة نزع قرن حيوان واحد تبلغ 1200 دولار، موضحة أن 100 حيوان يعيشون في متنزهات تديرها الدولة في حين يعيش الآخرون في محميات برية يملكها ذات ملكية خاصة.

وتم حظر شراء وبيع قرون وحيد القرن دوليا عام 1977. وفي زيمبابوي تصل العقوبة الإلزامية لقتل حيوان وحيد القرن إلى السجن لمدة تسعة أعوام.

 

 

 

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