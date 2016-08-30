القبض على الشقيقة الكبرى لماريا كاري بتهمة الدعارة

أليسون كاري وشقيقتها ماري-أرشيف

ألقت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية القبض على أليسون كاري، الشقيقة الكبرى لنجمة البوب الأمريكية ماريا كاري، بتهمة الدعارة.

وذكرت تقارير إخبارية أنه جرى إلقاء القبض على أليسون/55 عاما/ والمصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب(إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز يوم الجمعة الماضي في بلدة ساوجيرتيز بنيويورك.

وتمت عملية القبض بعد أن طلبت أليسون مالا من ضابط سري يعمل في الشرطة المحلية (انتحل صفة زبون)، مقابل حصوله على خدمات جنسية منها في أحد فنادق البلدة.

ونقلت التقارير أن أليسون أخبرت الشرطة لدى إلقاء القبض عليها، إنها تربطها صلة قرابة بماريا(46 عاما).

من ناحية أخرى، قال الضباط المسؤولون عن إلقاء القبض على أليسون، إن العملية جاءت بعدما رأوا إعلانا لها على الانترنت، تعرض فيه خدماتها الجنسية.

ونقلت موقع "كونتاكت ميوزك" المعني بأخبار المشاهير عن مصدر لم يسمه قوله إن ماريا وشقيقتها منفصلتان "منذ سنوات"، وإن "ماريا هي التي تتولى رعاية أسرتها بالكامل ورأى أن هذا الامر مؤلم جدا بالنسبة لها".

وقد تم استدعاء أليسون للمثول أمام محكمة ساوجيرتيز اليوم.

ودعت الشرطة أي شخص كان له علاقة جنسية مع أليسون إلى الاتصال بطبيبه على الفور.

وكانت أليسون قد حاولت في آذار/مارس الماضي، التواصل مع شقيقتها الصغرى الثرية – والمخطوبة حاليا للملياردير الأسترالي الشهير جيمس باكر – عبر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشعبية، تتوسل لها فيه " ألا تتركها كذلك".

ونقلت تقارير إخبارية عن أليسون قولها في وقت سابق إنها اضطرت إلى امتهان الدعارة في وقت مبكر من حياتها لكي تتمكن من إعالة أسرتها قبل أن تحظى شقيقتها الصغرى بالشهرة.