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مصر تتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم

3/8/2016

حسين سالم يتصالح مع الدولة ويدفع أكثر من 5 مليارات جنيه

 

وقعت الحكومة المصرية صفقة تصالح مع "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب والمقرب من الرئيس السابق "حسني مبارك" لإسقاط الدعاوى الجنائية ضده.

 

وأعلن مساعد وزير العدل المصري لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار "عادل السعيد"، إتمام صفقة التصالح مع "حسين سالم"، وانتهاء نقل 75 في المائة من ثروة الأخير لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده  ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله وابنته وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

 

وقال السعيد في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل بالقاهرة الأربعاء إن سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5.3 مليار جنيه مصري " 601 مليون دولار أمريكي".

 

وحسين سالم يعد من الرجال المقربين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك وواجه دعاوى جنائية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تتهمه بالفساد المالي لكنه هرب إلى إسبانيا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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