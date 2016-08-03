محمد صلاح ينتقل من تشيلسي إلى روما بشكل نهائي

محمد صلاح – لاعب نادي روما الإيطالي

قال نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء إن محمد صلاح مهاجم منتخب مصر انتقل إلى نادي روما الإيطالي بشكل نهائي.

وأمضى صلاح (24 عاما) الموسم الماضي معارا إلى روما وسجل 14 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى ليساعد فريق العاصمة على إنهاء الموسم في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وانتقل صلاح إلى تشيلسي قادما من بازل في يناير/ كانون الثاني 2014 لكنه أعير إلى فيورنتينا في العام التالي بعدما واجه صعوبات في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة النادي اللندني وشارك في 13 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز المهاجم المصري ستة أهداف في 16 مباراة بالدوري مع فيورنتينا لكنه رفض فرصة العودة إلى فلورنسا من أجل الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت "يشكر نادي تشيلسي لكرة القدم محمد على خدماته ويتمنى له حظا جيدا في المستقبل."