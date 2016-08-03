مؤسسة خيرية قطرية تشرع ببناء 335 مسجدا حول العالم

أحد المساجد التي شيدتها مؤسسة عيد في إندونيسيا

أعلنت مؤسسة عيد الخيرية القطرية(أهلية) أنها شرعت ببناء 335 مسجدا في دول عدة حول العالم، وذلك ضمن مشاريعها الإنشائية بتكلفة تقارب 21 مليون ريال قطري (حوالي 6 ملايين دولار).

وقالت المؤسسة، في تقريرها نصف السنوي للعام الجاري إن 17 دولة ستستفيد من مشاريع المساجد التي يمولها محسنون قطريون.

وأشار التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية، أنه تم الانتهاء من بناء عدد من تلك المساجد ويتوقع الانتهاء من البقية خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير أن خطة المؤسسة للمشاريع الإنشائية هذا العام تتضمن بناء 600 مسجد في عشرات الدول التي تعمل بها حول العالم عبر شركائها في العمل الخيري والإنساني.

وبين أن بناء المساجد يشمل أيضا تجهيزها وتوفير بعض المرافق فيها مثل خزانات المياه والمواضئ وفرشها بالسجاد وتوفير الإضاءة اللازمة ومكبرات الصوت.

وبجانب ذلك سيلحق ببعض المساجد بيوت للأئمة وكفالتهم لسنة أو أكثر، إضافة إلى محلات تجارية لبعضها كوقف لرعاية تلك المساجد وصيانتها بشكل مستمر وتوفير الخدمات الضرورية لها، بحسب التقرير.

وتعد مؤسسة عيد الخيرية من أكبر المؤسسات الرائدة في العمل الخيري بقطر والعالم العربي؛ ويستفيد من أعمالها الملايين حول العالم.