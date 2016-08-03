فيديو: عرض ارتجالي يثير الفزع في إسبانيا

قالت الشرطة الإسبانية ووسائل إعلام إن حالة من الفزع أصابت الناس عندما ظنوا خطأ أن عرضا ارتجاليا يؤديه حشد بمثابة هجوم يشنه متشددون.

وذكرت الصحف الإسبانية أن عشرات الأشخاص استجابوا لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى ساحة بلاتيا دارو مساء أمس الثلاثاء لتقديم عرض مرتجل يبدون فيه باعتبارهم مصورين صحفيين يلاحقون مشاهير.

وقالت وسائل إعلام إن المشاركين حضروا ومعهم حوامل كاميرات وعصي سيلفي ومثلوا أنهم يطاردون شخصية مشهورة، لكن المارة الآخرين في الشارع تصوروا أنهم يحملون بنادق وفروا هاربين مما تسبب في تعطيل المرور وتطاير موائد المطاعم.

وقالت الشرطة إن 11 شخصا تم علاجهم من إصابات طفيفة ونوبات فزع واضطراب في ضربات القلب ودخل اثنان منهم على الأقل المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أنها اعتقلت خمس نساء ألمانيات تتراوح أعمارهن بين 20 و25 عاما لاتهامهن بالمشاركة في العرض الارتجالي الذي أثار الفوضى.

وتواجه النساء اتهامات بالإضرار بالنظام العام وستمثلن أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.