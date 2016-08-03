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فيديو: تعرف على مواصفات سامسونج نوت 7 الجديد

3/8/2016

أعلنت شركة سامسونج استعدادها لطرح الهاتف الأحدث من فئة "نوت" والذي يحمل اسم "Note 7" بعد أن قررت تخطي الرقم 6 في هذه الفئة.

وأعلنت سامسونج أن الهاتف سيبدأ طرحه رسمياً في الأسواق العالمية بدءا من يوم 19 أغسطس أب الجاري.

ولم تكشف سامسونج عن السعر النهائي للنسخة الجديدة من هواتف نوت، ولكنها أشارت إلى أن السعر سيتخطى سعر هاتف سامسونج S7 Edge والذي يبلغ سعره في السوق الأمريكية بين 770 و800 دولار.

ويختلف الإصدار الجديد من هذه الفئة عن Note 5  بأن شاشته منحنية من الجانبين ومقاوم للماء والغبار ويمكنه الصمود لنصف ساعة عند غمره بمتر ونصف من الماء إضافة إلى بعض التحديثات في الكاميرا باستخدام تقنية dual pixel كما زودت سامسونج الهاتف الجديد بمنفذ بطاقات ذاكرة خارجية وهو ما لم يكن متوفرا في إصدار Note5 .

المصدر : الجزيرة مباشر
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