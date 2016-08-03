عودة حركة الطيران في مطار دبي ووفاة رجل إطفاء

تصاعد الدخان من الطائرة بعد هبوطها في مطار دبي

قال رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الأربعاء إن أحد رجال الإطفاء لقي حتفه أثناء إخماد حريق اندلع عندما هبطت طائرة تابعة للشركة اضطراريا في دبي.

وقال الشيخ أحمد إن السلطات لا تزال تحقق في الحادث الذي أصيب فيه 14 شخصا بإصابات طفيفة أو متوسطة وأدخلوا المستشفيات. وقال إن الهبوط الاضطراري غير ناجم عن أي خرق أمني.

وأضاف أن الطائرة التي دخلت الخدمة في 2003 خضعت للصيانة في 2015 وإن لدى طيارها الإماراتي خبرة تزيد على سبعة آلاف ساعة طيران.

وتابع الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي في دبي إن شركة الإمارات تتبع المعايير الدولية وإنها صارمة في تطبيق قواعد السلامة والصيانة.

واستؤنفت حركة الطيران في مطار دبي بعد نحو أربع ساعات من التوقف بسبب حادث تعرضت له طائرة تابعة لطيران الإمارات كانت آتية من الهند.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه على تويتر "عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار دبي الدولي عبر الرحلات المغادرة والقادمة".

وتعرضت طائرة "بوينغ 777″ تابعة لشركة طيران الإمارات لحادث أثناء هبوطها في مطار دبي الدولي الأربعاء".