شاهد: لحظة هروب الركاب من حريق الطائرة الإماراتية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لركاب الطائرة الإماراتية التي اندلع حريق بها في مطار دبي الدولي الأربعاء وهم يفرون من الطائرة.

وتعرضت طائرة "بوينغ 777" تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من الهند لحادث أثناء هبوطها في مطار دبي الدولي الأربعاء،.

واستؤنفت حركة الطيران في مطار دبي بعد نحو أربع ساعات من التوقف بسبب الحادث.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "رحلة لطيران الإمارات قادمة من الهند تعرضت لحادث لدى هبوطها في مطار دبي الدولي".

من جانبه قال رئيس شركة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الأربعاء إن أحد رجال الإطفاء لقي حتفه أثناء إخماد حريق اندلع عندما هبطت طائرة تابعة للشركة اضطراريا في دبي.

وقال الشيخ أحمد إن السلطات لا تزال تحقق في الحادث الذي أصيب فيه 14 شخصا بإصابات طفيفة أو متوسطة وأدخلوا المستشفيات. وقال إن الهبوط الاضطراري غير ناجم عن أي خرق أمني.

وأضاف أن الطائرة التي دخلت الخدمة في 2003 خضعت للصيانة في 2015 وإن لدى طيارها الإماراتي خبرة تزيد على سبعة آلاف ساعة طيران.

وتابع الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي في دبي إن شركة الإمارات تتبع المعايير الدولية وإنها صارمة في تطبيق قواعد السلامة والصيانة.