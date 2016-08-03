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شاهد: لحظة انهيار جسر في مومباي بسبب الفيضانات

3/8/2016

أدى انهيار جسر بمنطقة مهابالشوار غرب الهند، باكر الأربعاء، إلى فقدان 22 شخصاً كانوا على متن حافلتين وسيارات أخرى حين فاضت مياه نهر سافيتري بسبب الأمطار الغزيرة.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان قولهم إن الحافلتين كانتا في طريقهما إلى مومباي حينما انهار أحد جسرين متوازيين على طريق مومباي-جوا السريع قرب مهابالشوار، ويقال إن الجسرين شُيدا في حقبة الاستعمار البريطاني.

وقال ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية مهاراشترا، في تغريدة على تويتر إنه على ما يبدو أن السبب الرئيسي هو الضغط العالي جراء فيضان نهر سافيتري نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأضاف أنه ليس هناك تقدير مؤكد للخسائر البشرية إذ إن الظلام الدامس كان يعم المنطقة، لافتاً إلى أن الإدارة ستعمل على تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة بسرعة.

وتقع مهابالشوار -حيث وقع الانهيار- على بعد 230 كيلومتراً جنوبي مومباي عاصمة ولاية مهاراشترا.

 

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