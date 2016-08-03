شاهد: شاب تونسي يطلب الزواج من فتاة بطريقة لافتة

لجأ شاب تونسي إلى طريقة جديدة وطريفة لطلب الزواج من فتاة حيث طلب منها الذهاب إلى قاعة سينما بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية لمشاهدة فيلم "طرزان"، لتتفاجأ بأصدقائه داخل القاعة، وقام بتمرير شريط مصوّر، يطلب فيه الزواج منها.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن أصدقاء الشاب الموجودون في كل من كينيا، والكوت ديفوار، وفرنسا، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وكولومبيا، ساعدوه في هذا الطلب، عبر تصويرهم من بلدان إقامتهم، وهم يرفعون لوحات يطلبون فيها من الفتاة القبول بعرض الزواج.

وفي النهاية ظهر الشاب في صالة السينما بلباس هندي، حاملاً باقة ورد، ويطلب الزواج من حبيبته باللغة الإنجليزية حتى يفهم بقية أصدقائه من أنحاء العالم نصّ طلبه، فما كان من الفتاة التي فوجئت بالأمر إلا الموافقة أمام تصفيق الحاضرين.