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شاهد: خدمة زفاف في مصر تحول العروس إلى "سندريلا"

3/8/2016

 تتيح عربة يجرها حصان في مصر لكل عروس تجربة لا تُنسى طوال عمرها في ليلة العمر، الإحساس بأنها أميرة.

فالعربة البيضاء بالكامل تُذكرنا بفيلم الرسوم المتحركة الخيالي "سندريلا" الذي صُور في خمسينيات القرن الماضي.

لكن على أرض الواقع فإن هذه العربة (عربة سندريلا) مصنوعة في مصر ومتاحة للإيجار في شركة لتأجير السيارات بالقاهرة تسمى كلاسيك ليموزين.

ويوضح مؤسس الشركة عماد بطرس أنه أراد من تصميم تلك العربة إضفاء جو أكثر كلاسيكية على خدمات إيجار السيارات لحفلات الزفاف.

ويلتقط قائد تلك العربة العروس من المكان الذي تحدده ويقلها إلى مكان الزفاف.

وترغب بعض العرائس في أن تستقل العربة كل الطريق وحتى قاعة الاستقبال بينما يستأجر بعضهن تلك العربة كقطعة زينة.

ويقول مؤسس الشركة المالكة للعربة التي تزينها أضواء إنها تحظى بإقبال كبير.

وقيمة إيجار تلك العربة لليلة كاملة تبلغ 2000 جنيه (حوالي 200 دولار) تقريبا.

وتُستخدم العربة التي تم تصنيعها قبل ثلاث سنوات أيضا في أفلام سينمائية مصرية

 

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