شاهد: حريق بطائرة إماراتية يوقف جميع الرحلات في مطار دبي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأربعاء، إن مطار دبي علّق جميع الرحلات المغادرة حتى اشعار آخر، تزامناً مع قيام فرق الطوارئ بالتعامل مع طائرة إماراتية قادمة من الهند تعرضت لحادث، لدى هبوطها في مطار دبي.



وأضاف المكتب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الطائرة التي تعرضت للحادث في مطار دبي، تعود لرحلة رقم EK521 وكانت قادمة من "ثيروفانانثابورام" الهندية وعلى متنها 275 شخصاً.



وأظهرت صور ومقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، خروج دخان كثيف من عدة أجزاء من الطائرة، فيما تحيط طواقم وسيارات الإطفاء بالطائرة.



وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعلن اليوم الأربعاء، تعرض طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات لحادث لدى هبوطها في مطار دبي الدولي.



وقال المكتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "رحلة لطيران الإمارات قادمة من الهند تعرضت لحادث لدى هبوطها في مطار دبي الدولي وتم إخلاء المسافرين، دون ورود تقارير عن أي إصابات حتى الساعة 9:45 تغ".

وأضافت الشركة، المملوكة بالكامل لحكومة دبي: "نحن نقوم الآن بالتأكد من مدى صحة هذه التقارير.. وسنعلن عن أية تطورات فور حصولنا على معلومات مؤكدة".

و"طيران الإمارات"، هي شركة طيران وطنية إماراتية، تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.‎