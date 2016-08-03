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شاهد: حادث سيارة طريف والبطل كلب صغير!

3/8/2016

بثت قناة WSAZ3 بولاية فرجينيا الأمريكية، مقطعاً مصوراً لحادثة نادرة بطلها كلب صغير تملكه عجوز بريطانية، حيث تركته في السيارة لبعض الوقت ليتمكن الكلب من قيادة السيارة والتحكم بها تماماً!

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ووكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية (UPI)، أن السيدة التي تبلغ من العمر 70 عاماً قررت ترك الكلب لفترة قصيرة في السيارة لتحضر شيئاً ما بسرعة تاركة محرك السيارة يعمل، فما كان من الكلب إلا أن انتقل إلى مقعد السائق وتمكن من قيادة السيارة والتحكم بها.

وخرج الكلب عن الطريق ليتسبب في اصطدام السيارة بحائط متجر وول مارت بمنطقة وين غرب ولاية فيرجينيا الأمريكية، لكن الكلب لم يصاب بأذى، ولم تحدث أي أضرار ناتجة عن الاصطدام البسيط.

وأثار الحادث اهتمام الحاضرين بالمكان حيث اندهش الكثيرون من قدرة الكلب على قيادة السيارة، كما جاءت مئات التعليقات المعجبة بتصرف الكلب فور نشر القصة وبث الفيديو.

يذكر أن كلب من نوع جحر يوركشاير قد تمكن من قيادة سيارة في السابق وتحرك بها مباشرة في الماء؛ لكن تم إنقاذه من البحيرة الخريف الماضي. 

 

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