شاهد: تحويل أقدم سجن في اليابان إلى فندق !

أعلنت وزارة العدل اليابانية الاثنين الماضي الأول من أغسطس/ آب عن نيّتها تحويل سجن "نارا جوفينيل" إلى مرفق سياحي، كفندق أو متحف.

والسجن الذي بُني عام 1908، سيتوقف عمله كمكان للاعتقال مع نهاية مارس/آذار من العام المقبل، بسبب حالته المتردية.

وأضافت الوزارة أنها ستستقبل العروض من بعض الشركات لصيانة المكان، ويرجح تحويله إلى فندق.

و"نارا جوفينيل" هو واحد من السجون الخمسة الرئيسية في البلاد التي بنتها الحكومة في عصر الإمبراطور ميجي، والوحيد الذي احتفظ بهيكله الأصلي.

وفي حال تم تحويله إلى فندق، سيلبّي ذلك احتياجات المدينة التي تعاني من نقص في أماكن الإقامة السياحية في البلاد.

ودعي العديد من الجهات لتقديم تسهيلات الصيانة بما فيها معهد الهندسة المعمارية. وعلى الرغم من أن إحدى الشركات الخاصة ستقوم بتشغيل الموقع بعد ترميمه، إلا أنه سيبقى مملوكاً للدولة.