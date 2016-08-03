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شاهد: بطولات أطفال حلب تشعل السوشيال ميديا

3/8/2016

أشعلت مقاومة أطفال حلب للغارات المكثفة على مدينتهم مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقت ابتكارات أطفال المدينة استحسانا كبيرا من المغردين.

وابتكر أطفال حلب المحاصرون طريقة للتخفيف من كثافة الغارات التي تشنها الطائرات الروسية والسورية على أحيائهم، تتمثل في إشعال إطارات السيارات التالفة لحجب الرؤية عن الطائرات.

واعتبر كثيرون هذا العمل مساهمة من أطفال حلب في دعم فصائل المعارضة التي تحاول فك الحصار عن مدينتهم.

ويجمع أطفال حلب إطارات السيارات المستعملة لإحراقها حتى يحجب الدخان الأسود المنبعث الرؤية عن الطائرات الروسية والسورية .

وتضم الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة من مدينة حلب قرابة أربعمائة ألف مدني، منهم مائة ألف من الأطفال.

وقال أحد المغردين: الإطارات التي أشعلها أطفال حلب لإقامة مناطق حظر جوي أدت إلى قصف الطيران الروسي لمرتزقة حسن بالخطأ".

وكتب آخر :" عندما امتنعت كل الدول عن تزويد الشعب السوري بمضادات طائرات ها هم أطفال حلب يحرقون الإطارات لعمل غطاء جوي للمقاتلين".

المصدر : الجزيرة مباشر
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