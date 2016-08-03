شاهد: أفيخاي أدرعي ينعي زويل على طريقته الخاصة

نعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي العالم المصري أحمد زويل على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أحمد زويل في ذمة الله، نموذجا حقيقيا لبطل قدم إنجازات عظيمة للبشرية مقارنة بمن يعتبرهم بعض جيراننا أبطالا".



وأرفق أدرعي مع النعي فيديو دعائي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بثه في فبراير/شباط الماضي، ويظهر فيه الدكتور أحمد زويل إلى جانب الروائي نجيب محفوظ والفنان عادل إمام واصفا إياهم بالأبطال، في حين وصف أحمد شعبان، ومراد أدعيس، ومهند حبلي بالمخربين الإرهابين وهم من الشباب الفلسطينيين الذي قاموا بعمليات ضد قوات الاحتلال والإسرئيلين.

والجزيرة مباشر غير مسؤولة عن محتوى الفيديو الذي بثه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوفي العالم المصري أحمد زويل في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز سبعين عاما.

وحصل زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن أبحاثه في مجال "كيمياء الفيمتو"، وهي تكنولوجيا لتصوير التفاعلات بين الجزيئات باستخدام أشعة الليزر، أتاحت مراقبة حركات الذرات أثناء التحولات الجزيئية في زمن "الفيمتو ثانية"، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.

وبالإضافة إلى نوبل حصل زويل على ثلاثين جائزة دولية، كما نال عدة أوسمة، فضلا عن خمسين درجة فخرية في مجالات العلوم والفنون والفلسفة والقانون والطب والآداب الإنسانية.

يذكر أن زويل ولد عام 1946 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر، ودرس الكيمياء في جامعة الإسكندرية قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا ثم عمل أستاذا في كبرى الجامعات الأمريكية.