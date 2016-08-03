شاهد| أردوغان: خلال 48 ساعة سنعين ضباطا بدلا من الانقلابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهم سيتم خلال ال 48 ساعة القادمة تعيين ضباط جدد بدلا من الذين تم تسريحهم على خلفية محاولة الانقلاب .

وأضاف أردوغان خلال افتتاح اجتماع الشورى الديني الاستثنائي الذي عقد برعاية رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء ، أنّ تركيا كانت مسرحاً للعديد من الأحداث خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وأنّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، كانت أكثر دموية وجرأة.

وقال: "للأسف ما زال البعض غير مؤمن بحقيقة الكيان الموازي، وما زال هناك من ينظر ولا يستطيع رؤية الحقيقة، انتهت مرحلة التشكيك، وبدأت مرحلة المكافحة".

وأردف أردوغان قائلاً: "لولا التدابير التي اتخذناها عقب عمليات 17-25 ديسمبر (2013) وعلى الأخص في الجهاز القضائي لكان من الممكن ألا تقتصر المحاولة الانقلابية على مجموعة إرهابية في القوات المسلحة، لربما كنا قد واجهنا تهديدًا أكبر تشارك فيه عناصر من الشرطة والقضاء وكبار موظفي الدولة".

وعمليات 17-25 ديسمبر هي حملة الاعتقالات شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2013، نفذها عناصر من "الكيان الموازي" بذريعة مكافحة الفساد، طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.