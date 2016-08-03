خاصية جديدة بانستغرام لإخفاء المحتوى بعد 24 ساعة

يستهدف تطبيق انستغرام لنشر الصور الذي تملكه فيسبوك لمنافسة تطبيق الرسائل سناب شات الذي ينمو بسرعة كبيرة من خلال خاصية جديدة تمنح المستخدمين خيار محو الصور ومقاطع الفيديو بشكل تلقائي بعد 24 ساعة.

وقال انستغرام في تدوينة إن الخاصية التي تحمل اسم انستغرام ستوريز ستعرض الصور ومقاطع الفيديو التي يرفعها أي مستخدم في صورة عرض شرائح.

وسناب شات الذي اجتذب أكثر من مائة مليون مستخدم معروف بمحو الصور والمقاطع بشكل تلقائي خلال 24 ساعة.

لكن الشركة الخاصة أصدرت خاصية "ميموريز" في يوليو تموز التي تتيح للمستخدمين أن يحفظوا المحتوى ويشاركوه.

وسيساعد هذا سناب شات على المنافسة بشكل مباشر مع شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك.

وقال انستغرام الذي يضم في عضويته أكثر من 500 مليون مستخدم إن الخاصية الجديدة لن تتيح للمستخدمين أن يعجبوا بالصور أو ينشروا تعليقا عليها لكن المتابعين سيكون بوسعهم إرسال رسائل خاصة إلى صاحب المحتوى.