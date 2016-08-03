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تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

3/8/2016

يوسف الشاهد ـ رئيس الوزراء التونسي الجديد

كلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، وزير التنمية المحلية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للحبيب الصيد الذي حجب البرلمان الثقة بحكومته. 

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الشاهد قوله: "التقيت رئيس الجمهورية (الباجي قايد السبسي) الذي كلفني بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وسننطلق بعد قليل في المشاورات حول تشكيل هذه الحكومة مع جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية".

والشاهد (41 عاماً)، القيادي في حزب "نداء تونس" كان أبرز المرشحين لخلافة الصيد خلال المشاورات التي بدأها السبسي مع أحزاب ومنظمات وطنية، أمس الأول الاثنين.

والسبت الماضي، صوّت البرلمان التونسي، بأغلبية كبيرة بالموافقة على سحب الثقة من حكومة الصيد، في خطوة جاءت بعد طلب تقدم به الأخير لمجلس النواب للتصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها من عدمه.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.

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