بالفيديو والصور: بريطانية ترقص على العمود لتضع المولود!

حصد فيديو مثير لسيدة بريطانية حامل وهي ترقص على عمود قبيل الولادة بلحظات، قرابة 300 ألف مشاهدة على فيسبوك خلال يومين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كات بايلي حينما فاجأتها التقلصات وآلام المخاض والانقباضات في موعد الولادة قررت تخفيف الآلام بطريقة رياضية خاصة وغريبة، عن طريق الرقص فوق عمود بغرفة نومها قبل الذهاب إلى المستشفى للولادة.

وقامت بايلي بتصوير نفسها لتوثيق اللحظة ونشرتها على صفحتها بفيسبوك، ونال الفيديو مئات الإعجابات والتعليقات.

وأظهر الفيديو بايلي وهو تتعلق بالعمود وترفع جسمها ببساطة عن الأرض مع رجلين مفتوحتين للحظات من أجل تسهيل عملية الولادة.

وكانت بايلي اشتهرت برقصة كوميدية وهي حامل في شهرها السابع تصدرت وقتها عناوين الصحف والمجلات بالمملكة المتحدة أثناء مسابقة للرقص على العمود.

وتعمل بايلي مُحاضِرة علم النفس بجامعة دوتنغهام، كما أن لها أعمالها التجارية الخاصة حيث ترأس مركزPoleKat للياقة البدنية.