بالفيديو: طريقتان للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية

قال الدكتور محمد البجيرمي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن الحبة السوداء "حبة البركة" والعسل أثبتا علمياً فعاليتهما في علاج التهابات الجيوب الأنفية.

وأضاف، خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الوظيفة الأساسية للجيوب الأنفية هي ترطيب الهواء الداخل للجسم وتدفئته.

وقدم أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة عدة نصائح لتجنب الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية من بينها الابتعاد عن تيارات الهواء المباشرة والتيارات الهوائية الباردة المباشرة من التكييفات.

كما نصح بتجنب المواد التي تسبب الحساسية سواء من بعض أنواع العطور وبعض النباتات، إضافة إلى ضرورة تعرض الفراش للشمس من أجل القضاء على حشرة الفراش، مع ضرورة غسل الأنف جيداً لمنع تراكم البكتيريا.

وأشار أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة إلى أن مدة علاج الجيوب الأنفية تتراوح ما بين 10 و14 يوماً، وقد يستمر العلاج لمدة أسبوع إضافي.

وبحسب دراسات فإن 40 مليون مصاب سنوياً بالتهاب الجيوب الأنفية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من جميع الأعمار.