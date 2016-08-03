إصابة 33 من الجيش الأمريكي بفيروس زيكا

نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) قوله إن 33 من أفراد الجيش الأمريكي أصيبوا بفيروس زيكا في دول ظهر فيها الفيروس.

وقالت (سي.إن.إن) إن أحد العسكريين الذين أصيبوا بالفيروس هي امرأة حامل.

وقال الميجر بن ساكيرسون المتحدث باسم البنتاغون للشبكة إنه لا يعرف عدد أفراد الجيش الذين مازالوا مرضى أو عدد الذين عادوا للولايات المتحدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية ينتقل فيروس زيكا إلى الأشخاص عن طريق لسع البعوض حامل المرض من جنس الزاعجة، ولاسيما الزاعجة المصرية في المناطق المدارية، وهي البعوضة نفسها التي تنقل حمى الضنك والشيكونغونيا والحمى الصفراء.

وقد بُلِّغ عن فاشيات مرض فيروس زيكا لأول مرة في المحيط الهادئ في عامي 2007 و2013 (في ياب وبولينيزيا الفرنسية بالترتيب)، وفي 2015 بلغت عنه الأمريكتان (البرازيل وكولومبيا) وأفريقيا (كابو فيردي). وفضلاً عن ذلك بلغ 13 بلداً من بلدان الأمريكتين عن حالات متفرقة من العدوى بفيروس زيكا، ما يشير إلى الانتشار الجغرافي السريع للفيروس.