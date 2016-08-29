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3 خطوات للحد من تلوث الهواء أثناء الازدحام المروري

29/8/2016
أحد مظاهر الازدحام بجنوب شرق فرنسا (غيتي/الفرنسية)

أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى أنه يمكن الوقاية من التلوث الناجم عن الاختناقات المرورية، في 3 خطوات، أولاها إغلاق نوافذ السيارات، ثم تشغيل نظام التهوية الداخلي بالسيارة، وآخراها ضرورة ترك مسافة مناسبة بين السيارات أثناء الوقوف أمام إشارة المرور، لتقليل نسبة التعرض للانبعاثات الضارة قدر الإمكان.

وأكد الباحثون بجامعة "سري البريطانية" أن تلك التدابير تقلل فرص التعرض للهواء الملوث بعوادم السيارات بنسبة 76%، كما نصح فريق البحث المشاة بالابتعاد عن أماكن وتقاطعات إشارات المرور قدر الإمكان، للحد من التعرض للهواء الملوث بعوادم السيارات.

وفي دراستهم الجديدة، سعى الباحثون لإيجاد طرق لتخفيف التعرض لعوادم السيارات الضارة، أثناء التوقف في إشارات المرور والاختناقات المرورية.

وأشاروا إلى أن 25% من الجزيئات الضارة التي يستنشقها قائدو السيارات أثناء رحلاتهم، تكون عند التوقف في الاختناقات وإشارات المرور، ونشروا نتائج دراستهم اليوم الاثنين، في دورية "العلوم البيئية".

وأوضح الباحثون أن الاختناقات المرورية تضاعف المخاطر الصحية، الناجمة عن تلوث الهواء بانبعاثات عوادم السيارات، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض الرئة والربو.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية، تلوث الهواء خارج المنزل بأنه أهم المخاطر البيئية المحدقة بالصحة، وأنه مسؤول عن وفاة 3 ملايين و700 ألف حالة في جميع أنحاء العالم في 2012 فقط.

وفي 2013 صنّفت المنظمة تلوث الهواء في المدن بأنه مسبب للسرطان عند البشر، وحذّرت المنظمة من أن تلوث الهواء يساهم في الإصابة بسرطان الرئة والربو، والأمراض التنفسية، كما أنه يفاقم الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب.

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