هادي يقيل رئيس جهاز الاستخبارات بعد تفجير عدن

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الاثنين، محمد سعيد بن بريك، من رئاسة جهاز الأمن القومي، التابع للرئاسة.

جاء القرار بعد ساعات من تفجير انتحاري بعدن (جنوبي البلاد) سقط فيه 50 قتيلاً و120 مصابا، بحسب شرطة المحافظة.

وحسب بيان للحكومة اليمنية، عيًن "هادي" العميد أحمد عبد الله ناصر المصعبي خلفاً لبن بريك.

وكان "المصعبي" يشغل منصب رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات ويتبع وزارة الداخلية)، في العاصمة المؤقتة عدن.

و"الأمن القومي" جهاز استخباراتي يتبع رئاسة الجمهورية باليمن، ومهمته حماية الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهددها داخل البلاد وخارجها.

وأكد "هادي" حسبما نقلته وكالة "سبأ" أن مثل هذه العمليات الإرهابية "لن تثني الحكومة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عن التصدي لها وملاحقتها واستئصالها من جذورها حتي يسود الأمن والاستقرار البلاد كافة".

وارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري، الذي استهدف مركزا للتجنيد بمحافظة عدن، في وقت سابق الاثنين إلى 50 قتيلاً و120 مصاباً، بحسب شرطة المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لشرطة محافظة عدن، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "50 شاباً من طالبي التجنيد، لقوا حتفهم وجُرِحَ 120 آخرين في هجوم غادر بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركز تجنيد في حي السنافر بمدينة المنصورة شمالي عدن".

وتبنى تنظيم الدولة الهجوم الانتحاري، وتحدث التنظيم في بيان نشره عبر موقع وكالة "أعماق" على الإنترنت التابعة له، عن مقتل 60 شخصاً، في العملية.