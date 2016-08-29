مقتل ثلاثة جنود تونسيين في كمين قرب الحدود الجزائرية- أرشيف

قال متحدث باسم الجيش التونسي إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة آخرين في كمين نصبه "متشددون" في مناطق جبلية بالقصرين قرب الحدود الجزائرية.

وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الجيش إن الجنود قتلوا في "انفجار ألغام أرضية زرعتها عناصر إرهابية".

وأضاف أنه تم أيضا استهداف الجنود بقذائف آر.بي.جي وأسلحة رشاشة ومتفجرات.

وقال إنه يجري الاشتباك مع المجموعة حاليا وإن اثنين من عناصرها أصيبا بينما يبلغ عدد المصابين في صفوف الجنود سبعة اثنان منهم في حالة حرجة.

وتلاحق تونس منذ سنوات "مجموعات جهادية" تحتمي بالجبال الوعرة المحاذية للحدود الجزائرية. وقتلت هذه الجماعات عشرات من قوات الأمن والجيش في هجمات في السنوات الأخيرة.