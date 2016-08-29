شاهد: يمني يُدرب رياضة الجودو فوق سطح بناية بتعز

يقوم هشام الهليبي بتدريب "مصارعة الجودو" في مدينة تعز اليمنية رغم غياب أي دور للرياضة في البلاد وعلى الرغم من ذلك يرى اللاعب أن هناك ولو بصيص أمل لهذه اللعبة مستقبلا باليمن.

هشام، الذي خسر عمله اليومي بسبب الحرب والأوضاع الصعبة في تعز، يأمل في تمثيل اليمن على الصعيد الدولي، ولهذا يأمل أن يلاقي شيئا من الرعاية من حكومة اليمن، لكن ظنه خاب.

والتحق هشام الهليبي بطل الجمهورية اليمنية لألعاب الجودو بهذه الرياضة في العام 2003، وهو متزوج وأب لطفلين.

يسكن هشام في منزل أحد أقاربه وسط المدينة بعد أن نزح من منزله الواقع في مدينة النور(غرب تعز) في ظل الصراع الدامي الذي تعيشه تعز.

ويواصل هشام تمارينه الرياضية الآن أعلى سطح منزل أحد أقاربه بالأدوات البدائية التي قام بصناعتها.

ويحمل هشام عددا من الأوسمة التي تشير إلى تاريخه الرياضي لكنه اليوم أصبح لاعبا مجهولا في واقع رياضي واجتماعي مؤلم، فلم يتبق له إلا صور وذكريات يستعيد بها أمجاد الماضي.