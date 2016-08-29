شاهد: مانشستر سيتي شريكا لتشلسي ويونايتد في الصدارة

أصبح مانشستر سيتي شريكا لتشلسي وجاره مانشستر يونايتد في الصدارة بعد فوزه على ضيفه وست هام يونايتد 3-1 الأحد في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب الاتحاد، حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي بعد أن حسم نتيجة اللقاء تقريبا في أقل من 20 دقيقة حيث تقدم بهدفين نظيفين افتتحهما رحيم سترلينغ بعد أن تلقى كرة داخل المنطقة من الوافد الجديد الأسباني نوليتو تابعها بقدمه اليمنى في أسفل الزاوية اليسرى.

وعزز مانشستر تقدمه بالهدف الثاني عندما نفذ البلجيكي كيفن دي بروين ركلة حرة تطاول لها البرازيلي فرناندينيو وتابعها برأسه في أعلى الزاوية اليمنى في الدقية 18 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص الانجليزي من أصل جامايكي ميكايل أنطونيو الفرق للضيوف بعدما تابع برأسه في أعلى الزاوية اليسرى كرة عرضية وصلته من المدافع الفرنسي أرثر ماسواكو في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وفوت البديل الفرنسي سمير نصري فرصة تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعدما دخل منفردا المنطقة وهرب من الحارس وأعاد الكرة باتجاه المرمى لكن مدافعا كان على الخط وأبعدها في الوقت المناسب.

لكن الهدف الثالث لم يتأخر سوى ثوان بعد لعبة ثلاثية من نصري إلى سيلفا ومنه إلى سترلينغ الذي راوغ الحارس وأرسل الكرة ببرودة أعصاب من مسافة قريبة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

ورفع سيتي رصيده إلى 9 نقاط وتقدم بفارق الأهداف على تشلسي ويونايتد قبل الموعد المرتقب مع الأخير في 10 سبتمبر/ أيلول على ملعب أولد ترافورد.