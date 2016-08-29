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شاهد: لحظات رعب في مطار لوس أنجلوس بسبب إنذار خاطئ

29/8/2016

تسببت تقارير أولية كانت قد تحدثت عن وجود مسلح في مطار لوس أنجلوس إلى فرار العديد من  الركاب في بعض المواقع داخل المطار واللجوء إلى مواقع رجال الأمن خلف البوابات الأمنية دون الخضوع للتفتيش الاعتيادي، كما تسبب الحادث في حالة من الفوضى عندما هرع مئات المسافرين من الصالات إلى الأرصفة والمدرج.

وأكد ناطق إعلامي باسم شرطة لوس أنجلوس عدم وجود إطلاق نار في مطار المدينة، مشيرا إلى أن البعض أخطأ في التعرف على "صوت ضجيج مرتفع" في المطار واعتقد خطأ أنه ناتج عن إطلاق نار، نافيا وجود إصابات في مباني الركاب التي قامت الشرطة بإخلائها وتفتيشها.

وأصدر مطار لوس أنجلوس بيانا صباح الاثنين (ليل الأحد بتوقيت أمريكا) جاء فيه أن الشرطة قامت في وقت لاحق بإجلاء جميع الموجودين في أبنية الركاب رقم 1 و2 و3 و5 وفي مبنى "توم برادلي" قبل أن تعود لتسمح لهم بالدخول بعد الخضوع للفحوصات الأمنية العادية. بينما تواصل فرق الأمن تفيش أبنية الركاب رقم 4 و6 و7 و8 للتأكد من خلوها من المتفجرات قبل السماح للركاب بالعودة.

وبحسب إدارة المطار فإن حركة الطيران عادت إلى وضعها الطبيعي بعد توقف بسيط بسبب تدفق الركاب إلى المناطق المحظورة، بما في ذلك منطقة المدرج.

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