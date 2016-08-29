شاهد: صاعقة تودي بحياة 300 من غزلان الرنة بالنرويج!

تسببت صاعقة رعدية وسط النرويج بنفوق أكثر من 300 من الغزلان من فصيلة الرنة، في واقعة سمّاها مسؤولون في الحياة البرية بـ"الحادثة الطبيعية الفريدة".

ونشرت وكالة البيئة النرويجية صوراً غريبة تظهر خليطا من الجثث لغزلان الرنةّ، منتشرة في منطقة صغيرة على هضبة "هاردان" الجبلية، وسط النرويج.

وأوضحت الوكالة أن العواصف الرعدية تسببت بنفوق 323 حيوانًا من بينهم 70 عجلًا، الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المتحدث باسم الوكالة غارتان ناتسن قوله، "ليس من الغريب أن تقتل العواصف الرعدية غزلان الرنة أو أي حيوانات برية أخرى، لكننا لم نسمع عن سقوط مثل هذه الأعداد من قبل".

وأشار إلى أن حيوانات الرنة تميل لأن تبقى قريبة من بعضها البعض في ظروف الطقس السيئة، ما يفسر كيفية نفوق هذه الأعداد في آن واحد".

والرنة حيوان يعيش في الأجزاء الشمالية من أوروبا وآسيا وغرينلاند وأمريكا الشمالية، وهو من فصيلة الغزلان ذات القرون التي تلعب دوراً هاماً في حياتهم، إلى جانب دورها الوقائي، كما تستخدم القرون في حفر الثلج أثناء البحث عن الطعام في فترة الشتاء.