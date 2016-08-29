شاهد: رياضيون روس يزورون قاعدة عسكرية بسوريا

زار رياضيون روس، بينهم يلينا ايسينباييفا، قاعدة جوية في سوريا تستخدمها روسيا.

وقادت ايسينباييفا، بطلة العالم خمس مرات وحاملة الرقم القياسي العالمي الحالي في رياضة القفز بالزانة، الرياضيين الروس إلى قاعدة "حميميم" الواقعة في منطقة تسيطر عليها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وعرض التلفزيون الروسي اليوم الاثنين لقطات "لايسينباييفا" وهي ترتدي قميصا أبيض، خلال تفقدها صباح اليوم لمواقع عشرات الجنود الروس في القاعدة الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية.

وفازت ايسينباييفا بالميدالية الذهبية في أولمبياد عامي 2004 و2008، غير أن معظم الرياضيين في سباقات المضمار منعوا من المنافسة في ريو.

وقالت إنها فخورة بزيارة القاعدة من أجل رفع الروح المعنوية للجنود.

وانتخبت ايسينباييفا مؤخرا ممثلة عن الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية. وتقصف روسيا مواقع تنظيم الدولة وتدعم هجمات قوات الأسد منذ ما يقرب من عام.