البث الحي
منوعات

شاهد: رياضيون روس يزورون قاعدة عسكرية بسوريا

29/8/2016

زار رياضيون روس، بينهم يلينا ايسينباييفا، قاعدة جوية في سوريا تستخدمها روسيا.

وقادت ايسينباييفا، بطلة العالم خمس مرات وحاملة الرقم القياسي العالمي الحالي في رياضة القفز بالزانة، الرياضيين الروس إلى قاعدة "حميميم" الواقعة في منطقة تسيطر عليها قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وعرض التلفزيون الروسي اليوم الاثنين لقطات "لايسينباييفا" وهي ترتدي قميصا أبيض، خلال تفقدها صباح اليوم لمواقع عشرات الجنود الروس في القاعدة الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية.

وفازت ايسينباييفا بالميدالية الذهبية في أولمبياد عامي 2004 و2008، غير أن معظم الرياضيين في سباقات المضمار منعوا من المنافسة في ريو.

وقالت إنها فخورة بزيارة القاعدة من أجل رفع الروح المعنوية للجنود.

وانتخبت ايسينباييفا مؤخرا ممثلة عن الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية. وتقصف روسيا مواقع تنظيم الدولة وتدعم هجمات قوات الأسد منذ ما يقرب من عام.

المزيد من منوعات

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)