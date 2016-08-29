شاهد: رجل يحاول نزع حجاب امرأة على شاطئ في بريطانيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل بزي شرطي يحاول نزع حجاب امرأة على أحد الشواطئ في بريطانيا.

والفيديو عبارة عن تجربة اجتماعية لقياس رد الفعل حيال قيام رجل أمن بمحاولة نزع حجاب سيدة ترتدي "البوركيني" في بريطانيا.

وأظهر الفيديو رفض رواد الشاطئ لمحاولة الرجل نزع حجاب المرأة.

وكانت نحو ثلاثين بلدية فرنسية قد قررت مؤخرا حظر الدخول إلى المسابح العامة "لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين".

والمقصود بهذا التحديد لباس البحر البوركيني الذي يغطي كامل الجسد من الشعر الى القدمين.

وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، ضجة وجدلا كبيرين حول الاسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.