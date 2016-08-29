شاهد: حريق هائل يجتاح مخيما للاجئين في العراق

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 70 خيمة دُمرت في حريق بمخيم "يحياوه" للنازحين قرب مدينة كركوك بشمال العراق ولكن لم تقع إصابات.

ويضم مخيم "يحياوه" نحو 500 عائلة نازحة ويديره المجلس الإقليمي.

وقالت كارولين غلوك المتحدثة باسم المفوضية في بغداد إن وزارة الهجرة والمهجرين "طلبت منا توفير خيام ومواد إغاثة أساسية إلى العائلات المعنية".

وتابعت "سنرسل الخيام ومواد الإغاثة الأساسية دون تأخير".

وأضافت، "ينسق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع مجموعات أخرى لتوفير أي مساعدات أخرى لازمة".

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أرغمت 3.4 مليون شخص على النزوح عن منازلهم في أنحاء العراق.

وقالت المفوضية الأسبوع الماضي إن مئات الآلاف الآخرين قد يتركون منازلهم جراء هجوم الجيش لطرد المتشددين من الموصل وهي أكبر مدينة ما زالت تحت سيطرة الدولة الإسلامية في شمال العراق.