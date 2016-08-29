شاهد: "حدوة فرس" تُجلِب لصاحبها الأسترالي 250 ألف دولار!

في إحدى الأدغال الأسترالية عثر منقب آثار هاوي على قطعة من الذهب تزن 4 كيلو غرامات و121 غراما، واعتقد الرجل في البداية أنها قد تكون "حدوة فرس" لكن تبين لاحقاً أن القطعة من الذهب الخالص يقدر ثمنها بحوالي 250 ألف دولار!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل كان يجوب الغابات على مدار أسبوعين حين عثر على قطعة ذهبية على بعد 30 سنتيمتراً تحت الأرض بالمثلث الذهبي في فيكتوريا شمال غرب ملبورن، يوم الجمعة الماضي.

وبعد اكتشاف هذا الكنز حمل الرجل القطعة الثمينة وذهب بها إلى منزله وغلّفها بورقة من الألومنيوم ووضعها في وعاء من المياه ثم في فرن قبل أن يضعها في بنك آمن، ومن المؤكد أن حياة الرجل ستتغير كلياً، مما قد يدفعه للبحث داخل الغابة مرة أخرى عن مزيد من الذهب, ومن المتوقع أن تعرض القطعة الذهبية في مزاد.

وجدير بالذكر أنه وجد في يوم سابق قطعة تزن 200 غرام من الذهب في المنطقة ذاتها المعروفة منذ القدم بأنها تزخر بالذهب.

ونشرت صفحة Galery News على يوتيوب مشاهد للحجر الذهبي أثناء وزنه.