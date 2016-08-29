شاهد: تفجير انتحاري يستهدف حفل زفاف في كربلاء

استهدف تفجير انتحاري حفل زفاف بمدينة عين تمر إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصا، حسبما قال مسؤولون أمنيون عراقيون.

وقال اللواء الركن قيس المحمداوي إن خمسة انتحاريين شاركوا في الهجوم الذي وقع بقرية عين تمر، ولكن قوات الأمن قتلت أربعة آخرين.

وأضاف أن الانتحاريين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كثف هجماته على قوات الأمن والأغلبية الشيعية في الأشهر الأخيرة بينما تعرض لسلسة من الانتكاسات الميدانية.

وقالت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم الدولة إن أربعة من مسلحي التنظيم نفذوا الهجوم وخلفوا وراءهم العديد من القتلى والجرحى.

وتقع عين تمر على بعد نحو أربعين كيلومترا إلى الغرب من مدينة كربلاء إحدى المدن المقدسة لدى الشيعة.