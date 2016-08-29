شاهد: انطلاق بطولة العالم للغطس في "الوحل"!

استضافت بلدة لانورد ويلز وهي أصغر بلدة ريفية في ويلز البريطانية النسخة الحادية والثلاثين من بطولة العالم للغطس في المستنقع، وذلك يوم الأربعاء 24 من أغسطس/ أب.

ولا يتجاوز عدد سكان هذه البلدة 850 نسمة.

لكن تضاعف هذا العدد يوم الأربعاء الماضي، بعد حضور المغامرين المتنافسين في هذه الرياضة الغريبة، وأصدقائهم والمتفرجين الباحثين عن يوم من المرح في الريف الويلزي.

ويسمح لأي فرد المشاركة في هذه البطولة، بشرط أن يدفع رسوم الاشتراك، وأن يقطع مسافة الساقية التي يملؤها الوحل وطولها 55 مترا من دون أن يرفع يديه فوق سطح المياه الموحلة.

ولقي السباق إقبالا كبيرا، حيث شارك فيها 146 من المتنافسات والمنافسين.

وفاز الشاب دان نورمان وعمره ثمانية عشر عاما بلقب الرجال مسجلا دقيقة وست وعشرين ثانية وثمانية وثلاثين جزءا من الثانية.

أما في السيدات، ففازت السويدية آن لومان مسجلة دقيقة وثلاث وثلاثين ثانية.

يشار إلى أن الرقم العالمي المسجل في هذه البطولة مازال باسم سيدة عمرها 33 سنة، تدعى كيرستي جونسون من مدينة ساري في إنجلترا، وهو دقيقة و22 ثانية و56 جزءا من الثانية.