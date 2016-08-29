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شاهد: الشرطة تطارد "زورو" في مطار لوس أنجلوس

29/8/2016

أوقفت قوات الأمن بمطار لوس أنجلوس رجلا يرتدي لباس زورو، إثر إنذار خاطئ بحدوث إطلاق نار في المطار ما دفع لإغلاقه حتى التأكد من عدم وجود مسلحين.

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها أوقفت رجلا يرتدي لباس زورو بعد إنذار خاطئ حول حدوث إطلاق نار في المطار الذي أعيد فتحه بالكامل مساء الأحد مع انتهاء قوات الأمن من تفتيشه.

وقال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس أندي نيمان على حسابه على تويتر "تبين أن المعلومات حول إطلاق النار في لوس أنجلس مجرد صوت. لم يحدث إطلاق نار ولم يسقط جرحى ويجري تحقيق لتحديد مصدر" هذا الصوت. كما أوضح مطار لوس أنجلس من جهته على تويتر أن "الشرطة أوقفت شخصا يرتدي لباس زورو"، مشيرا إلى أنه تم تفتيش عدد من القاعات التي تبين أنها آمنة وأعيد فتحها.

وأضاف على تويتر أيضا أن عمليات الشرطة للتأكد من عدم وجود أي مسلح يختبئ في مبان أخرى، في مرحلة الانتهاء.

وكان ثالث أكبر مطار في الولايات المتحدة أعلن أنه أغلق جزئيا (الأحد) بعد معلومات عن إطلاق نار ممكن لم يتم التحقق منها بعد.

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