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"دونت بريث" يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

29/8/2016

"دونت بريث" يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الإثارة والرعب "دونت بريث" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق فيلم "دونت بريث"، الذي يشارك في بطولته كل من جان ليفي وديلان مينيتي وستيفن لانغ، إيرادات بلغت 1ر26 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.       

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الخيال العلمي والمغامرات "سويسايد سكواد"، الذي يشارك في بطولته كل من ويل سميث ومارغوت روبي وغاريد ليتو وكارا ديليفين، محققا إيرادات بلغت 12 مليونا و100 ألف دولار.

وصعد إلى المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "كوبو أند ذا تو سترينجز"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من تشارليز ثيرون ورالف فاينس وماثيو ماكونهي وأرت باركينسون، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين و900 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة "سوسيج بارتي"، والذي   يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من سيث روغان وكريستين ويج وسلمى حايك ومايكل سيرا، محققا ايرادات بلغت  7 ملايين و700 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الاثارة والمغامرات "ميكانيك: ريزيركشن"، الذي يشارك في بطولته كل من جيسون ستاثام وجيسيكا البا وتومي لي جونز، محققا ايرادات بلغت 5ر7 ملايين دولار.

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