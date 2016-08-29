دراسة: زراعة الشعر تجعل الرجال أكثر جاذبية وأصغر سنا

عملية زرع شعر- (أرشيف)

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن زراعة الشعر تجعل الرجال الصلع يبدون أكثر جاذبية، وأصغر سنا.

ووجد باحثون أن الناس الذين عرضت عليهم صور لأشخاص قبل وبعد زراعة الشعر صنفوا الرجال الذين أجريت لهم عمليات زرع شعر بأنهم بدوا أكثر جاذبية وأصغر سنا. وأبدى الناس اعتقادهم أيضا بان هؤلاء الرجال بدوا أكثر نجاحا وتواصلا بعد زراعة الشعر.

وقالت الدكتورة "ليزا إيشي" كبيرة معدي الدراسة وهي من كلية جون هوبكنز للطب في بالتيمور "كان أمرا مقنعا بالنسبة لنا. لا أريد بالتأكيد أن أُجري عملية للناس لا تحدث فرقا."

وقالت إيشي إن إجراءات زراعة الشعر تختلف من طبيب لآخر. وبصفة عامة يتم أخذ بصيلات شعر من خلف الرأس لملء مناطق فروة الرأس التي تعانى من الصلع.

وأضافت: "نفعل هذه الخطوات منذ سنوات والجميع يفترض إنها تفعل شيئا ما لمظهرك ولكننا لم نقم قط بقياس ذلك."

وفي محاولة للحصول على آراء موضوعية بشأن مظهر الرجال قبل وبعد زراعة الشعر سألت إيشي وزملاؤها 122 متطوعا منهم 58 رجلا و64 امرأة أن يوضحوا رأيهم في 13 زوجا من الصور.

وأظهرت سبعة أزواج من الصور رجالا قبل وبعد عملية زراعة الشعر وكانت الستة أزواج الأخرى من الصور لرجال لم يجروا زراعة شعر أو أي عمليات تجميل مهمة أخرى بين الصورتين.

وطُلب من المشاركين تصنيف كل صورة بناء على السن والجاذبية والنجاح وإمكانية التواصل مع الشخص الموجود في الصورة.

وأبدى المشاركون اعتقادهم بأن الرجال الذين أجروا عملية زراعة شعر بدوا أصغر سنا بنحو أربع سنوات في الصور التي أعقبت زرع الشعر.

وأبدوا أيضا اعتقادهم بأن هؤلاء الرجال بدوا أكثر جاذبية ونجاحا وتواصلا بعد زراعة الشعر.