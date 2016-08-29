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التغير المناخي يهدد عشاق البن في العالم

29/8/2016

ذكر تقرير استرالي اليوم الاثنين أن تغير المناخ يمكن أن يخلف المرارة لدى محبي تناول مشروب القهوة في العالم.

وتنبأ التقرير بأن تغير المناخ سوف يقلص الأراضي القابلة لزراعة البن إلى النصف بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف مستوى الجودة.

وأفاد معهد المناخ ،الذي يتخذ من سيدني مقرا له، لدى نشر التقرير بأن الأمر سوف يضر بسبل رزق أكثر من 120 مليون شخص يعملون في مجال إنتاج البن، ومن بينهم عدد من أفقر سكان العالم.

وذكر المعهد البحثي أن "تزايد درجات الحرارة وظواهر الطقس الحادة، سوف يقلل المساحة المناسبة لإنتاج محصول البن بما يصل إلى 50%، وهو ما يقلل من جودة المحصول وزيادة أسعاره بالنسبة للمستهلكين".

وقال جون كونور، الرئيس التنفيذي للمعهد، في بيان إنه "من المرجح أن يواجه المستهلكون نقصا في الموارد، وتأثيرات في المذاق والنكهة وارتفاعا في الأسعار".

وأثر ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط الطقس، مثل سقوط الأمطار، بالفعل على الزراعة في مناطق عديدة من الدول المنتجة للبن مثل المكسيك وغواتيمالا ونيكاراغوا.

وأشار المعهد إلى أن التغييرات زادت من تعرض النبات للأمراض والحشرات، وهو ما أثر على المحصول وجودته.

يشار إلى أن إنتاج البن يمثل صناعة عالمية حجمها 19 مليار دولار. ويتم استهلاك مليارين و250 مليون فنجان من القهوة على مستوى العالم يوميا، كما أن إنتاج البن زاد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ستينيات القرن الماضي.

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