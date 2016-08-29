"الأوقاف" تنفي تنازل مصر عن أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية

وزارة الأوقاف المصرية (الجزيرة)

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه لا صحة على الإطلاق عن تنازل مصر عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، مشددة على أنها لم تتنازل عن أي من أملاكها لا باليونان ولا بغيرها.

وقالت "الأوقاف" في بيانها إن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الاستثمار بالهيئة يضم ممثلا عن وزارة الآثار وممثلاً عن هيئة التنمية السياحية وبعض الجهات الأخرى بالدولة، سيتوجه إلى اليونان عقب عطلة عيد الأضحى لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف باليونان وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها بمدينة كافالا وجزيرة ثاسوس.

كانت تقارير إخبارية أفادت أن مصر تمتلك عدة أوقاف في الجزر اليونانية منحت لمصر في فترة الحكم العثماني في القرن التاسع عشر، وتدير هذه الممتلكات وزارة الأوقاف المصرية التي تقوم بتأجيرها.