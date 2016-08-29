إيران تنشر منظومة صواريخ إس 300 قرب منشأة نووية

استعراض لمنظومة الدفاع الصاروخية الإيرانية-أرشيف

أعلنت ايران مساء الأحد عن نشرها لمنظومة صواريخ إس 300 بالقرب من إحدى منشأتها النووية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المنظومة الصاروخية، التي تم نشرها بالقرب من منشأة فردو النووية في منطقة فردو القريبة من مدينة قم/130 كيلومترا جنوب العاصمة طهران/، تسلمتها إيران من روسيا بصورة كاملة وخضعت للاختبارات اللازمة عليها.

ونقلت (فارس) عن العميد فرزاد اسماعيلي، قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، قوله إن "اجواء ايران اليوم تعد واحدة من أكثر الأجواء أمنا في دول المنطقة وأن الحفاظ على المنشآت النووية جار على مدار الساعة وفي كل الظروف".

وذكرت الوكالة أنه سيتم قريبا استخدام أنظمة الصواريخ الروسية في الدفاع عن المنشآت النووية الأخرى في البلاد.

وأبرمت إيران صفقة لشراء منظومة صواريخ إس 300 من روسيا عام 2007 بقيمة 740 مليون يورو(828 مليون دولار)، إلا أن روسيا

وفي مرحلة معينة امتنعت عن تسليم المنظومة لإيران بسبب العقوبات

المفروضة عليها من الأمم المتحدة.

وخلال المفاوضات النووية أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا ألغى بموجبه عدم بيع المنظومة لإيران.

وسلمت روسيا لإيران منظومتين من اجمالي 4 منظومات صاروخية من طراز إس300، وستتسلم إيران المنظومتين الأخريين بعد شحنهما من روسيا نهاية العام الجاري.