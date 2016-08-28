صور وفيديو: كهف "الأعجوبة الثامنة".. بعض أقسامه لم تطأها قدم

ينتظر كهف "بَالِلّيجا" التاريخي (Ballca Maaras)، أو كما يلقبه السكان المحليون في قضاء "بازار" بولاية طوقات، شمالي تركيا، بـ "الأعجوبة الثامنة في العالم"، زائريه في اكتشاف أقسام له لم تطأها قدم بعد.

ويبعد كهف "بَالِلّيجا"، الذي يتمد جذوره التاريخية إلى 3.4 مليون عام، 26 كيلومترا عن مركز "طوقات"، حيث يمكن مشاهدة الحُلَيْمَات المتدنية من سقفه على شكل "بصلة"، فضلاً عن 8 غرف تتميز بحجارتها التي تأخذ طابع الكريستال كوّنتها الرَّوَاسِبُ الكِلْسِيَّةُ.

ويبلغ طول الكهف 680 متراً وارتفاع 95 متراً، حيث يعد من بين أكبر الكهوف في العالم، وبمعدل درجة حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، ورطوبة بمعدل 54%، ويمكن للزوار التجول بداخله، إلاّ أن أقساما منه لم تكتشف بعد، ولم تطأها قدم حتى يومنا هذا.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد زوار الكهف عام 2013، 55 ألفاً و659 شخصاً، بينهم سياح أجانب، ومحليون منهم مرضى ربو، جاؤوا بغرض إيجاد الراحة في الكهف، في حين بلغ زواره في 2014، 70 ألفاً و125، ليتجاوز عدد الزوار 90 ألفاً في عام 2015.

وقال رئيس بلدية "بازار"، شرف الدين برفانلار، إنه يشعر بالسعادة لأن منطقته تتمتع بإرث طبيعي مثل كهف "بالليجا"، مضيفًا "الكهف من أندر الكهوف في تركيا من حيث قِدمه، ونحن نطالب بوصفه كمدينة تحت الأرض".

وأكد "برفانلار" أن البلدية تسعى إلى جذب المزيد من السواح والزائرين إلى الكهف، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ بالكهف من قبل الأجانب والسكان المحليين.

وأردف قائلاً: "عشرات الآلاف يزورون الكهف سنوياً، ونهدف إلى جلب مليون زائر".