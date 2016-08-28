شاهد: صور مروعة لطفل سوري أصابه النابالم المحرم دوليا

بث مركز حمص الإعلامي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه طفل من حي الوعر إثر تعرضه لغارة بالنابالم الحارق، ويبدو الطفل بحال سيئة للغاية.

وشنت طائرات النظام السوري 14 غارة بالصواريخ الفراغية مستهدفا منازل المدنيين في حي الوعر ما أدى الى إصابة 25 مدنيا معظمهم من النساء و الاطفال.

واستهدفت قوات النظام حي الوعر بقذائف النابالم الحارقة والمحرمة دوليا ما أدى إلى مقتل الطفلين ماريا وحمزة تدمري، وإصابة 15 مدنيا بينهم عدة أطفال بحروق متعددة، ولم يجد الأطباء والمسعفون سوى الطين لعلاجهم بحسب ناشطين.

يشار إلى أن حي الوعر هو أحد المناطق الـ18 التي صنفتها الأمم المتحدة مناطق يصعب الوصول إليها.