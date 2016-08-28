شاهد: ريال مدريد يحقق فوزا صعبا ويتصدر "الليغا"

حقق فريق ريال مدريد، أمس السبت، فوزًا صعبًا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما جاء سيلتا فيغو في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

ولم يتمكن لاعبو الفريق الملكي من تسجيل أي أهداف في شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي في شوط جاء فقيرًا في المستوى الفني من جانب لاعبي الفريقين.

وتغيرت الأمور كثيرا في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 60 لتشهد معها هدف التقدم للملكي عن طريق الإسباني ألفارو موراتا.

لكن لم يمر على هدف التقدم للريال طويلا، ففي الدقيقة 67 تمكن سيلتا فيغو من تسجيل التعادل عن طريق التشيلي فابيان أوريلانا.

وتمكن الألماني توني كروس من منح الملكي نقاط المباراة الثلاثة في الدقيقة 82 عندما سجل الهدف الثاني لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الريال بهدفين دون رد.

وبذلك، بات الريال على أعتاب تحطيم رقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري إذ بهذا الفوز يكون قد حقق 14 انتصارًا متتاليًا بالدوري الإسباني " الليغا"، ويحتاج لانتصارين فقط ليحطم رقمه القياسي ويدخل التاريخ من أوسع الأبواب في المسابقة الإسبانية (15 فوزا متتاليا)، وهو الرقم الصامد منذ عام 1961.

وأسفرت مباريات أخرى أمس عن فوز إيبار على فالنسيا بهدف نظيف، وريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد.